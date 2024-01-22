Китай надеется усилить сопряжение стратегий развития с Ямайкой -- глава МИД КНР

Кингстон, 21 января /Синьхуа/ -- Китай надеется на взаимодействие с Ямайкой в целях усиления сопряжения стратегий развития, расширения сотрудничества в различных областях, активизации обменов между людьми и культурных обменов, а также укрепления общественной основы дружбы между двумя странами.
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