Татарстан получит 1,1 млрд рублей на благоустройство городов в 2024 году

В этом году Татарстану будет выделено 1,1 млрд рублей на улучшение условий жизни в городах. Эти средства пойдут на благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
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