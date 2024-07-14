Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    Уёбок ...взялся гадить бумагу..выучи из кого состоит ФАУНА...На пляже в Сарато...
  • Eduard
    Кто прмнит,чтомы имтакое сделали? А "напали" на Грецию!НАТО позиционируе...
  • Дмитрий Шершов
    а зарплата?Соединенные Штаты...

Татарстан получит 1,1 млрд рублей на благоустройство городов в 2024 году

Татарстан получит 1,1 млрд рублей на благоустройство городов в 2024 году

В этом году Татарстану будет выделено 1,1 млрд рублей на улучшение условий жизни в городах. Эти средства пойдут на благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх