💡Пять сел Симферопольского района остались без света По данным «Крымэнерго», обесточены Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово и Молочное.
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💡Пять сел Симферопольского района остались без света По данным «Крымэнерго», обесточены Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово и Молочное.