Акции техно-компаний ждет мега-рост. Белый Дом скоро объявит о новых субсидиях производителям чипов

Белый Дом запланировал значительные субсидии для ведущих компаний-производителей полупроводников. По данным The Wall Street Journal средства точно получат американская Intel и тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
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