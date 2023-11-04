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Американские репортёры: Силы и ресурсы Украины тают, а силы и ресурсы России выглядят бесконечными

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
А если мы еще приватизируем и вернем государству и народу все разворованное в 90е годы этими друганами &quot;рыжего еврея&quot;, мы будем... да впереди планеты всей! Так победим!
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