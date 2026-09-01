11 сентября в Крыму четыре электрички будут курсировать по изменённому расписанию

Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Временные изменения коснутся пригородных поездов: №6646/6645 Симферополь — Евпатория-Курорт; №7202/7201 и №7204/7203 Инкерман-1 — Евпатория-Курорт; №7214/7213 Евпатория-Курорт — Инкерман-1.
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