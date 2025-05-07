Тренер "Вашингтона" Карбери о поражении в НХЛ: мы были недостаточно хороши

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери после поражения от "Каролины Харрикейнз" в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что его команду словно выключили в этой встрече.