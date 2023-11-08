Готовится кража века: Комитет конгресса США одобрил реквизицию русских активов

В конгрессе США одобрили передачу украденных активов России Киеву.Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов почти единогласно одобрил передачу украденных у России золотовалютных активов Украине.
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