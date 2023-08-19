РУССКИЙ БУНТ В БАЛАШИХЕ: АФРИКАНЦЫ И АЗИАТЫ КОШМАРЯТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А где интересно Путин ? Ему видимо по хрен , что назревает ? Ну -ну дождётся , играет с огнём своим бездействием . Если не выдворит эту мигру пойдёт поножовщина . Немедленно высылайте всех до одного или добиваетесь чего-то серьёзного . А потом и олигархов начнут выслеживать