Закон и Порядок

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РУССКИЙ БУНТ В БАЛАШИХЕ: АФРИКАНЦЫ И АЗИАТЫ КОШМАРЯТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

РУССКИЙ БУНТ В БАЛАШИХЕ: АФРИКАНЦЫ И АЗИАТЫ КОШМАРЯТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ФОТО: ЦАРЬГРАД Очередная "горячая" точка на карте Подмосковья – Балашиха. Один из микрорайонов города – Павлино – стонет от засилья мигрантов, превращаясь во вторые Котельники.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Твердости духа и и крепости рук ребятам из Русский общины.
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А где интересно Путин ? Ему видимо по хрен , что назревает ? Ну -ну дождётся , играет с огнём своим бездействием . Если не выдворит эту мигру пойдёт поножовщина . Немедленно высылайте всех до одного или добиваетесь чего-то серьёзного . А потом и олигархов начнут выслеживать
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12 час.
Александр Рожков
Власть дождется билять!
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6 час.

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