В РФ разработали летающий дробовик для уничтожения БПЛА

Для борьбы с дронами противника был разработан многозарядный летающий дробомёт с автонаведением «Осоед-Д», сообщил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, 27 февраля сообщает издание «Первый технический».
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