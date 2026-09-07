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Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада

Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада

Защитникам киевского режима требуются быстрые поставки вооружений и деньги западных спонсоров в большом объёме.

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