«Позор диктатору Мадуро»: кто хочет убрать главу Венесуэлы и устроить там Майдан

Николас МадуроСегодня 413 прочитали Во время беспорядков, начавшихся после очередной победы на выборах президента Венесуэлы Николаса Мадуро, один человек был убит, около полусотни ранены, еще 750 задержаны.
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