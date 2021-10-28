Афганская девушка рассказала об оскорблениях на этнической почве после эвакуации в США

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Афганская девушка рассказала РИА Новости, что столкнулась с притеснениями со стороны принадлежащих к другой этнической группе афганцев на американской военной базе в штате Висконсин, где размещают эвакуированных.
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