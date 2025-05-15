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Об ультиматумах наркоманствующих

Об ультиматумах наркоманствующих

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ В мире, действительно, что-то сломалось. Насовсем. После шабаша высокопоставленных наркоманов в поезде Киев-Варшава информационные помойки слетели с резьбы, вслед за ними заистерили легионы бледной немочи в регистре «западные политики».

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