Об ультиматумах наркоманствующих

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ В мире, действительно, что-то сломалось. Насовсем. После шабаша высокопоставленных наркоманов в поезде Киев-Варшава информационные помойки слетели с резьбы, вслед за ними заистерили легионы бледной немочи в регистре «западные политики».
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