Мэрия Кургана ищет деньги, чтобы сделать директором УКС специалиста из ХМАО. Инсайд

Руководство мэрии Кургана ищет способы повысить зарплату для должности директора Управления капитального строительства, чтобы уговорить работать на этом посту гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева.
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