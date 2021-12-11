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"Больничный по уходу за ребёнком и декретные оплачивать будет не работодатель": изменения с 2021 года

"Больничный по уходу за ребёнком и декретные оплачивать будет не работодатель": изменения с 2021 года

Рубрика #хакнем_бизнес (экспертный контент в тематике "бизнес") Картинка из открытых источников информации Больничные, декретные, пособия по уходу за ребёнком с 2021 года все сотрудники будут получать напрямую из Фонда социального страхования.

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