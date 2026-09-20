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Чабаны в высокогорных аулах Дагестана пересели с лошадей на мотоциклы

Чабаны в высокогорных аулах Дагестана пересели с лошадей на мотоциклы

РЕН ТВ Россияне все чаще меняют привычный пляжный отдых на путешествия с национальным колоритом. Растет интерес к этнотурам, причем туристы едут уже не только в крупные города, но и в небольшие села и даже на стойбища.

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