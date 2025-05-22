Студенты КазГИК представили свои работы на Всероссийской декаде выпускников творческих вузов во ВГИК

В Москве проходит IV Всероссийская декада выпускников творческих вузов, на которой Казанский государственный институт культуры представил две киноленты: документальный фильм «Русалки» под руководством режиссера Анны Баязитовой и игровой фильм «Когда бабуля стала маленькой» от режиссера Алены Шарпатовой.