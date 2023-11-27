В Брянске завершается строительство 270-метрового Славянского моста

Зная о грядущих снегопадах, специалисты трудились с утра и позднего вечера. На мосту осталось доделать барьерное ограждение и бетонное разделение встречных потоков, так называемое, "нью-джерси", - рассказали 27 ноября в пресс-службе Брян .