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Царьград

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С мышами сработало. Учёные сумели превратить кожные клетки в нейроны

С мышами сработало. Учёные сумели превратить кожные клетки в нейроны

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод, который позволяет напрямую превратить кожные клетки.

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