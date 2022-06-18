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Мошенничество по телефону.

Мошенничество по телефону.

На территории Могилевской области участились факты ´телефонного´ мошенничества. Регистрируются новые попытки и способы обмана людей.

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