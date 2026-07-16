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«Кошмар на улице Вязов» готовится к перезапуску

Paramount официально готовит новую версию культового хоррора «Кошмар на улице Вязов». Как сообщает Variety, студия приобрела права на экранизацию оригинального сценария Уэса Крейвена в рамках нового жанрового подразделения Paramount Primal.

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