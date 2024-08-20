В Липецкой области полицейские, общественники и активисты «Движения первых» провели мероприятие для детей из загородного лагеря «Прометей»

16 августа в санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» сотрудники липецкой полиции при поддержке общественного совета и регионального отделения «Движение первых» организовали спортивно-правовое мероприятие для детей профильной смены.
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