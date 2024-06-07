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  • Людмила
    Кто бы ещё вас к нам допустил ???На Западе уже раз...
  • Sergiy Che
    Вот и "мудрость жисти" почёрпнутая на Зоне вованом акуловым в "доказательную базу" пошла!!! 🤣  А когда СССР, свои ра...Отсутствие жёстки...
  • Sergiy Che
    ...Вот тут мы видим процесс превращения диванного "стратега" Зиборова в вангующего "предсказателя"... ))Отсутствие жёстки...

В Грузии тоже решили вернуться традиционным ценностям. Это перчатка, брошенная в коллективное лицо стран Запада Против геев и лесбиянок — к единой пророссийской Грузии

В Грузии тоже решили вернуться традиционным ценностям. Это перчатка, брошенная в коллективное лицо стран Запада Против геев и лесбиянок — к единой пророссийской Грузии

Политическая ситуация в Грузии закручивается все более лихо. Вслед за преодолением парламентом вето президента страны на закон об иноагентах правящая партия намерена, по сути, запретить все «радужные» вольности.

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Комментарии
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Алексей Тан
к единой пророссийской Грузии ================ А вот очень хотелось бы... что бы про Россию то, ОНИ забыли! и на долго!.
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19 час.

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