В Грузии тоже решили вернуться традиционным ценностям. Это перчатка, брошенная в коллективное лицо стран Запада Против геев и лесбиянок — к единой пророссийской Грузии

Политическая ситуация в Грузии закручивается все более лихо. Вслед за преодолением парламентом вето президента страны на закон об иноагентах правящая партия намерена, по сути, запретить все «радужные» вольности.
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