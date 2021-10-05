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Российским учителям пообещали изменить зарплату

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство страны разрабатывает постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций.

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