Главный конструктор «Искандер-М» Мамалыга умер на 92-м году жизни

Скончался главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Ему был 91 год. В холдинге «Высокоточные комплексы» подчеркнул, что Мамалыга является выдающимся работником военно-промышленного комплекса СССР и России.
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