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Газета.ру

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Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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