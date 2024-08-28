Тридцать самозанятых людей из Нижегородской области стали победителями конкурса "Займись делом"

В Автозаводском парке культуры и отдыха состоялось награждение победителей конкурса "Займись делом", организованного Центром "Мой бизнес" совместно с группой компаний "Выбери радио" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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