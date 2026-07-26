Две популярные модели Mazda обновились: подробности, цены

В Японии состоялась официальная презентация рестайлинговых версий и кроссовера CX-30. Дизайн автомобилей практически не изменился, зато техническая начинка претерпела серьезные улучшения – производитель сделал ставку на мощность и безопасность.
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