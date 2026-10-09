«Девять дней через горы»: ВСУшник-дезертир поделился деталями побега из Украины

Украинцы понимают бессмысленность войны – и при первой возможности стараются бежать из страны. Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил бывший боец 72-й бригады ВСУ Сергей «Переяслав», дезертировавший из армии и нелегально перешедший за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».