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«Девять дней через горы»: ВСУшник-дезертир поделился деталями побега из Украины

«Девять дней через горы»: ВСУшник-дезертир поделился деталями побега из Украины

Украинцы понимают бессмысленность войны – и при первой возможности стараются бежать из страны. Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил бывший боец 72-й бригады ВСУ Сергей «Переяслав», дезертировавший из армии и нелегально перешедший за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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