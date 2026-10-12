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«Только после прекращения огня. И я ещё подумаю» – Зеленский публично отказался проводить выборы

«Только после прекращения огня. И я ещё подумаю» – Зеленский публично отказался проводить выборы

Украинский узурпатор Владимир Зеленский готов рассмотреть решение о проведении выборов на Украине, но только после полного прекращения огня.

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