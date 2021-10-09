Легендарный автомат Калашникова является доработанной копией этой американской винтовки. ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ (2021)

Это оружие было создано за 10 лет до появления прототипа автомата Калашникова и легендарный советский конструктор почти в точности перенес его конструкцию в свой автомат, только перевернув и немного изменив под новый патрон.
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