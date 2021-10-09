Мировое обозрение

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Легендарный автомат Калашникова является доработанной копией этой американской винтовки. ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ (2021)

Легендарный автомат Калашникова является доработанной копией этой американской винтовки. ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ (2021)

Это оружие было создано за 10 лет до появления прототипа автомата Калашникова и легендарный советский конструктор почти в точности перенес его конструкцию в свой автомат, только перевернув и немного изменив под новый патрон.

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