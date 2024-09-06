Школу креативных индустрий открыли в Саянске

В Саянске на базе городской Детской школы искусств открыли Школу креативных индустрий. В ней можно получить основы фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-графики, звукорежиссуры, современной электронной музыки и интерактивных цифровых технологий, таких как VR и AR, а также дизайну.