На Кубани за год число особо тяжких преступлений выросло на 11%

Из них раскрыто более 8 тысяч дел, остаются в работе 10,9 тысяч.В Краснодарском крае с января по ноябрь 2023 года число особо тяжкий преступлений выросло на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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