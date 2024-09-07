Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Кластер расположен рядом с историческими зданиями В честь 877-летия Москвы президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых корпусов научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана.
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