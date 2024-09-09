Озвучена причина смерти Александра Маслякова

Основатель и ведущий КВН Александр Масляков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Легенда советского и российского экрана столкнулся с тяжелым заболеванием, которое в конечном итоге и стало причиной его ухода.
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