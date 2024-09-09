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  • secretmaster
    Очень жаль! Прекрасный человек и телеведущий. Столько замечательных программ вёл в разные годы. Светлая память Алекса...Озвучена причина ...
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    основание ?????????????🤔🤔🤔Полисы ОСАГО могу...

Озвучена причина смерти Александра Маслякова

Озвучена причина смерти Александра Маслякова

Основатель и ведущий КВН Александр Масляков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Легенда советского и российского экрана столкнулся с тяжелым заболеванием, которое в конечном итоге и стало причиной его ухода.

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Комментарии
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s
secretmaster
Очень жаль! Прекрасный человек и телеведущий. Столько замечательных программ вёл в разные годы. Светлая память Александру!
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