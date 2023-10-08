Доброе утро, Империя. Пока только фактаж: 6 октября случилась памятная дата – ровно 50 лет с момента начала войны Судного дня.
Израиль
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Доброе утро, Империя. Пока только фактаж: 6 октября случилась памятная дата – ровно 50 лет с момента начала войны Судного дня.
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