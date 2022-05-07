Житель Березовского обвиняет бывшую жену в преследованиях

Житель Березовского Сергей Плотников пожаловался на преследования бывшей жены и ее нового мужчины. Мужчина утверждает, что любовники сначала его побили, потом разбили стекла в его жилье, а затем угрожали расправой с его питомцем, сообщает Е1.