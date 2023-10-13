Кому из пенсионеров в 2024 году увеличат пенсию на сумму до 3 000 рублей: какой в итоге будет пенсия и как ее проиндексируют – детально В 2024 году в России ожидается увеличение пенсий для неработающей категории граждан.
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