Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Долго думал, писать этот пост или не писать, но всё же пришёл к пониманию, что он нужен

Долго думал, писать этот пост или не писать, но всё же пришёл к пониманию, что он нужен

Мониторинг интернета, реакции людей на ту или иную новость показывают, что СВО ушло на второстепенный показатель, а главной проблемой в России стали мигранты.

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