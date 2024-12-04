Два миллиона курьеров и сотрудников сервисов доставки «отучили значительную часть» россиян от привычки ходить по магазинам.
Курьеров обвинили в экономических проблемах России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я это прекрасно понимаю. Но таких очень мало от общего числа жителей, пользующихся доставкой. И не они держат спрос на курьеров.
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6 час.
Владимир Алтайцев
А сколько у нас в доме таких. Не сгущайте краски, таких в вашем доме не больше 10 человек из 300.
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6 час.
LD
Leon Dan
Ах воооооот кто оказывается во всем виноват! :-))) Или плохому танцору мешает....
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3 час.
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