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Курьеров обвинили в экономических проблемах России

Курьеров обвинили в экономических проблемах России

Два миллиона курьеров и сотрудников сервисов доставки «отучили значительную часть» россиян от привычки ходить по магазинам.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я  это прекрасно понимаю. Но  таких очень мало  от общего числа  жителей, пользующихся  доставкой. И не они  держат  спрос  на  курьеров.
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6 час.
Владимир Алтайцев
А сколько у нас в доме таких.  Не сгущайте  краски, таких в вашем  доме не  больше  10 человек из 300.
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6 час.
LD
Leon Dan
Ах воооооот кто оказывается во всем виноват! :-))) Или плохому танцору мешает....
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3 час.

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