Курьеров обвинили в экономических проблемах России

Владимир Алтайцев Я это прекрасно понимаю. Но таких очень мало от общего числа жителей, пользующихся доставкой. И не они держат спрос на курьеров.

Владимир Алтайцев А сколько у нас в доме таких. Не сгущайте краски, таких в вашем доме не больше 10 человек из 300.