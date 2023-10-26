Суд в Польше утвердил отмену штрафов для фирм, строивших "Северный поток – 2"

Global Look Press/Stefan Sauer/dpa Апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене штрафов польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), наложившего их в 2020 году на компании, участвующие в строительстве "Северного потока – 2", включая "Газпром".