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Павелски забил 4-й гол в плей-офф в овертайме за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кэйна и Перри (5)

Форвард «Далласа» отличился в 4-м матче финальной серии Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3). Павелски вышел на 2-е место среди действующих игроков, сравнявшись с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») и Патрисом Бержероном («Бостон»).

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