Лихачёв: «Росатом» полностью контролирует ситуацию на ЗАЭС

«Росатом» полностью контролирует положение дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 31 августа заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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