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Путин сделал подарок тяжелобольной девочке из Невьянска

Путин сделал подарок тяжелобольной девочке из Невьянска

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева пообщался с онкобольной девочкой из Невьянска (Свердловская область) и ее матерью.

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