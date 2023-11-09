Путин сделал подарок тяжелобольной девочке из Невьянска

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева пообщался с онкобольной девочкой из Невьянска (Свердловская область) и ее матерью.
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