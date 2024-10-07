Кто заменит Алину Загитову в шоу «Ледниковый период»

Фигуристка Алина Загитова не будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Илья Авербух пригласил её к участию в проекте в 2020 году, спустя два года после того, как она завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.