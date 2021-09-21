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Над Нью-Йорком подняли истребитель для перехвата частного самолета

Над Нью-Йорком подняли истребитель для перехвата частного самолета

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США во вторник днем поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком, сообщает Командование северо-американских сил военно-воздушной обороны "Истребитель F-16 перехватил небольшой одномоторный самолет авиации общего назначения, который нарушил зону временного ограничения полетов возле города Нью-Йорк", - говорится в сообщении командования в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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