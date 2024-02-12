В России разгромили автомобиль участника СВО. Виновные объявились сами

В Сети распространяется видео, где русские футболисты академии клуба "Крылья Советов" просят прощение за то, что они в Самаре разгромили автомобиль участника спецоперации10 февраля по Сети разлетелось видео, где 5 человек, на одежде которых обозначена символика академии футбольного клуба "Крылья Советов", пытаются выбить стекло из одного припаркованного автомобиля.