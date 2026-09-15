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Слониха отказалась от новорожденного слоненка: он плакал часами, пока не подружился с "приемным папой"

Слониха отказалась от новорожденного слоненка: он плакал часами, пока не подружился с "приемным папой"

Тридцатое августа две тысячи тринадцатого года в заповеднике Шэньдяошань — это не просто дата. Это день, который начинался как праздник, а закончился как вопрос, на который до сих пор нет ответа.

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