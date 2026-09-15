Слониха отказалась от новорожденного слоненка: он плакал часами, пока не подружился с "приемным папой"

Тридцатое августа две тысячи тринадцатого года в заповеднике Шэньдяошань — это не просто дата. Это день, который начинался как праздник, а закончился как вопрос, на который до сих пор нет ответа.
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Такое бывает и у других животных, не знают как себя вести
Добрый человек заменил слонёнку Чжуан-Чжуану мать и стал ему по настоящему близким!!!!
.." Жить бе любви быть может можно, но как на свете без любви прожить?"
да не хотела мать такой судьбы в не воле для своего слонёнка, это же ясно , а мы всё думаем что лучше для нас лучше и для животных , сами в основном живем хуже чем животные
имя слонёнка сохранилось,а имя смотрителя-нет...интересно...