Ушаков: Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби тему Украины

Президент РФ Владимир Путин обсудил тему Украины на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время саммита БРИКС в Индии.
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